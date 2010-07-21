У Криму громадянин Білорусі закував свого сина ланцюгом

У Криму правоохоронці затримали 40-річного громадянина Білорусі, який закував ланцюгом "за погану поведінку" свого 11-річного сина.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, правоохоронці встановили, що батько з сином - громадяни Білорусі, приїхали на відпочинок до Криму і зупинилися в селі Михайлівка Сакського району. Зі слів дитини стало відомо, що вони з татком приїхали на відпочинок приблизно в 20-х числах червня, батько його тримав у домі, бив, а ввечері 18 липня за погану поведінку обмотав навколо шиї металевий ланцюг, який замкнув на замок.

"Хлопчик був негайно доставлений до сакської лікарні де йому було надано допомогу, проведено обстеження судово-медичним експертом і лікарями. Загрози життю немає, підліток у нормальному стані, але на шиї, грудній клітці й на поверхні стегон є садна, - повідомили в міліції.

Зараз за даним фактом проводиться перевірка з метою прийняття правомірного рішення відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у с. Михайлівка Сакського району Криму батько закував ланцюгом свого 11-річного сина. 19 липня хлопчик втік із дома і звернувся до районного відділу міліції. Хлопчик повідомив, що ввечері 18 липня батько повісив йому на шию ланцюг "за погану поведінку".