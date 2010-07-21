Рада директорів МВФ розгляне звіт про порушення зобов'язань України
Та запит на новий кредит
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 28 липня розгляне запит України на початок нової програми співпраці, підтриманої кредитом stand-by.
Про це повідомляється на сайті МВФ.
Згідно з повідомленням, одночасно планується ухвалити рішення про скасування діючої угоди.
Крім того, Рада директорів розгляне звіт про порушення зобов`язань України в частині надання інформації (секція 5 статті VIII) і рекомендації відносно дозволеного відступу у зв`язку з недотриманням критеріїв виконання.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що цього року Україна планує одержати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 3 млрд. дол. США.
Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 14 липня заявив, що в уряді сподіваються, що МВФ ухвалить рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня. Він відзначив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня. «Думаю, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення», - сказав С.ТІГІПКО.
Він також повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 14 червня було схвалено меморандум про продовження співпраці з МВФ.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня узгодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 року. Переговори відбулися за участю Національного банку України.
3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.
15 липня джерело в уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що цього року Україна чекає одержати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду, еквівалентний близько 10 млрд. грн.
У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна одержала три транші на загальну суму 10,6 млрд. дол.