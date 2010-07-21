"Укртелеком" хоче карати за крадіжки кабелю особливою статтею

За підсумками першого півріччя 2010 р. збитки «Укртелекому» від крадіжки телефонного кабелю становили 5,5 млн. грн., що більше ніж удвічі перевищує збитки від крадіжок кабелю за перше півріччя 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу захисту майна ВАТ «Укртелеком» Віктор ЯРЕМЕНКО сьогодні під час круглого столу на тему: «Механізми ефективної протидії незаконному втручанню в роботу мереж операторів і провайдерів телекомунікацій».

За його словами, якщо в 2009 році з мереж «Укртелекому» було викрадено 336 км кабелю на загальну суму 4 млн. грн, то за перші шість місяців поточного року вкрадено 497 км кабелю. “Якщо динаміка І півріччя збережеться й надалі, то за 2010 рік збитки компанії від крадіжок кабелю збільшаться більш ніж удвічі. Сплеск розкрадань кабелю пов`язаний із зростанням цін на мідь, яка коштує нині в пунктах прийому кольорових металів близько 60 грн. за 1 кг. Крім того, зростанню крадіжок сприяла безкарність зловмисників, оскільки їх рідко притягали до кримінальної відповідальності у зв`язку з невисокою вартістю вкраденого майна. Найбільша кількість випадків розкрадання кабелю відмічена в депресивних районах Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей», - уточнив В.ЯРЕМЕНКО.

Разом з тим, він відзначив, що завдяки спільним зусиллям «Укртелекому» і правоохоронних органів динаміку зростання крадіжок вдалося уповільнити. «В останні місяці кількість крадіжок помітно скоротилася. Проте для того, щоб ефективно протидіяти викраданню кабелю, необхідно підвищити контроль над пунктами прийому кольорових металів і на законодавчому рівні посилити покарання за крадіжку чи псування кабелю. Необхідно виділити крадіжку телекомунікаційного майна в окрему категорію кримінально-караних злочинів», - переконаний представник «Укртелекому».

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку, кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить більш як 10,3 млн. чоловік. Також компанія надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку тощо.

Дохід «Укртелекому» в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.