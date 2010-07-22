Міліція з'ясувала, що за Княжицьким стежила машина з підробними номерами

Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що за директором телеканалу “ТВі” Миколою КНЯЖИЦЬКИМ стежила машина з підробними номерами.

Про це йдеться у відповіді директора Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Дмитра АНДРЄЄВА на звернення М.КНЯЖИЦЬКОГО, повідомили УНІАН у прес-службі службі ТВі.

“По базі даних ДДАІ МВС України державний номерний знак АА9874ЕВ у 2007 році видавався власнику автомобіля Mазда СХ-9. У 2008 році даний автомобіль знято з обліку і в подальшому зазначений номерний знак іншим власникам не видавався”, - зазначається, зокрема, в документі.

У відповіді Д.АНДРЄЄВА також сказано, що працівниками органів внутрішніх справ України заходи спостереження за офісним приміщенням телеканалу “ТВі” не проводились.

У свою чергу перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Олег ФАРЕНІЙ у відповіді на звернення повідомив, що візуальне спостереження стосовно М.КНЯЖИЦЬКОГО та інших співробітників “ТВі” Службою безпеки не здійснювалося, поінформували в прес-службі телеканалу.

Крім того, у відповідь на депутатське звернення народного депутата України Романа ЗВАРИЧА щодо стеження за журналістами телеканалу “ТВі” Генеральна прокуратура України повідомила, що продовжує перевірку цього факту.

Як повідомлялося, директор телеканалу ТВі М.КНЯЖИЦЬКИЙ заявляв, що за ним і за його колегами ведеться спостереження невідомими особами.

Про це йшлося у відкритому зверненні М.КНЯЖИЦЬКОГО до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

Телеканал "ТВі" надавав копії відзнятого відео "з чіткою фіксацією автомобіля та осіб, що в ньому знаходились".