Внаслідок пожежі в поїзді Москва-Євпаторія постраждали 27 росіян.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії.

«23 липня вранці в одному з вагонів поїзда №201, що слідував за маршрутом Москва-Євпаторія, виникла пожежа. Пасажири були оперативно евакуйовані, проте не всі встигли винести свої речі з вагону, й вони згоріли. Серед постраждалих – 27 громадян Російської Федерації, які прямували на відпочинок до Євпаторії», - йдеться в повідомленні.

Частина російських громадян (13 осіб), які вирішили повернутися до Росії, слідують до Москви в поїзді №220 Сімферополь-Москва. 14 осіб відправлено силами української залізниці до Євпаторії.

Посольство Російської Федерації, російські генеральні консульства в Сімферополі та Харкові спільно з українськими залізничниками надають необхідне сприяння російським громадянам.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ГУ МНС у Запорізькій області, причиною пожежі в поїзді «Москва - Євпаторія» могло стати коротке замикання.

Залізничне сполучення відновлено о 8.13, завдяки чому вдалося уникнути переростання події в надзвичайну ситуацію, що виникла б у випадку, якби рух було перервано більш ніж на дві години.