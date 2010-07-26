У лікувальному закладі організували виготовлення метамфетаміну

Набув чинності вирок Рівненського міського суду за кримінальною справою, порушеною СБУ стосовно членів злочинного організованого угруповання, які в Рівному створили нарколабораторію з виготовлення синтетичних наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що на початку 2009 року троє місцевих мешканців організували в підвалі одного з лікувальних закладів нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну (первітину) з метою його подальшого збуту. Прикривав діяльність злочинної групи співробітник карного розшуку Рівненського МВ УМВС України у Рівненській області.

Під час розслідування кримінальної справи співробітники СБУ виявили ще одну таку ж нарколабораторію за місцем проживання одного з членів групи. Крім того, було вилучено метамфетамін, лабораторне устаткування, хімічні компоненти та реактиви, які призначалися для безперебійного функціонування «лабораторії».

Вироком суду зловмисники визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 307, 309, 311, 313, 317 (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів та ін.) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі: організатору – терміном 5 років (з конфіскацією майна), спільникам – 3,6 та 2,8 років (з конфіскацією майна).

Стосовно співробітника міліції, який прикривав діяльність організованої групи, прокуратурою Рівненської області порушена та розслідується кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Останнього звільнено з органів внутрішніх справ.