У Філарета заявляють, що таки проведуть 28 липня Хресний хід

У зв`язку з винесенням судом заборон на проведення в Києві 25-28 липня 2010 акцій протесту та акцій на підтримку візиту Московського патріарха Кирила, прес-центр Української православної церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) роз`яснює, що судова заборона не може поширюватися на запланований Київським Патріархатом на 28 липня Хресний хід.

Як зазначають у прес-центрі Київської Патріархії, судова заборона не може поширюватися на згаданий Хресний хід, адже він не є ні акцією протесту, ні акцією на підтримку візиту Московського патріарха і взагалі до цього візиту не має відношення. Хресний хід проводиться на виконання рішення Священного Синоду від 14 травня 2010 р. про загальноцерковне святкування Дня Хрещення Київської Русі-України. Це свято в 2008 р. указом Президента України також внесено до переліку державних свят.

Київська Патріархія завчасно подала в Київську міську державну адміністрацію всі необхідні документи, пов`язані з проведенням ходу, і понад місяць тому отримала відповідні погодження.

Хресний хід, який проводиться Київським Патріархатом, ні в часі, ні в просторі не перетинається із заходами, які будуть проводити в Києві прихильники Московського Патріархату. Тому що молебень Патріарха Кирила перед пам`ятником князю Володимиру буде проходити 27 липня, а заходи УПЦ КП - 28 липня, в той час, коли Московський патріарх буде знаходитися в Києво-Печерській лаврі.

Тому ніяких законних і логічних підстав для заборони Хресної ходи або перешкод до його проведення з будь-якого боку немає, зазначають в УПЦ КП.

Як раніше повідомлялося, запланований Київським Патріархатом на 28 липня Хресний хід буде проходити з 12.00 до 13.30 від Володимирського собору по вулицях Володимирській і Трьохсвятительської до пам`ятника князю Володимиру.