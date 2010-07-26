Після прочухана від Азарова Митник заявив про «невідкладні реформи»

Міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК виступає за невідкладне реформування системи тендерних закупівель ліків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

“Реформування системи закупівель ліків, тендерних процедур абсолютно невідкладне”, - підкреслив З.МИТНИК, зазначивши, що «головний фокус діяльності і міністерства, і галузі в цілому - здоров’я пацієнта, забезпечення громадянина України медичною допомогою, у тому числі - якісним ліками».

За словами міністра, «однозначно треба було швидко і рішуче робити кадрові висновки. Не можна допустити зриву реалізації життєво необхідних державних програм”. “Хворі на тяжкі захворювання (туберкульоз, фенілкетонурію тощо) чекають від команди Міністерства охорони здоров’я на ефективно проведені тендери вже найближчим часом. “Деякі тендери мають відбутися просто завтра, у вівторок», - зазначив міністр.

«Одночасно, - наголосив З.МИТНИК, - ми не зупиняємо роботу з реформування галузі в цілому. На виході з Міністерства такі надзвичайно важливі для лікарів та пацієнтів проекти законів, як: «Про загальнообов`язкове державне соціальне медичне страхування», «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги» та «Про заклади охорони здоров`я».

Міністр висловив переконання, що ця робота фахівців міністерства дасть свої плоди вже найближчим часом. “Працювати в міністерстві є кому, напрямок і обсяг роботи нам зрозумілий, ми працюємо», запевнив З.МИТНИК.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ 24 липня різко розкритикував діяльність МОЗ за зловживання при проведенні тендерних закупівель.

З.МИТНИК у попередньому уряді обіймав посаду заступника міністра охорони здоров`я та відповідав за тендерні закупівлі.