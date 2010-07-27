У Севастополі дитина принесла додому снаряд, який міг вибухнути будь-якої миті

У Севастополі 12-річний хлопчик приніс додому 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, який міг вибухнути будь-якої миті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, дитина знайшла вибухонебезпечний предмет на березі Мартинової бухти.

В управління МНС про знахідку повідомили старші брати школяра.

Піротехніки того самого дня вивезли і знищили снаряд.

У прес-службі нагадали, що 21 березня у Севастополі в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом 29-річному чоловіку вибухом снаряду відірвало ноги. Всього з початку цього року від боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни у місті постраждали три особи.