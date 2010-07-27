Міністр: якщо буде врожай кукурудзи, то нема ніякої катастрофи

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК не виключає, що уряду доведеться ввести квоту на експорт продовольчої пшениці після завершення жнив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні на прес-конференції в Житомирській обласній держтелерадіокомпанії.

За його словами, жнива в Україні затрималися, і якщо раніше прогнозувалося зібрати 46 млн. тонн зерна, то тепер очікується 42 млн. тонн.

При цьому міністр відзначив, що є стурбованість з приводу проведення жнив в Одеській області, де вищий за норматив відсоток пророслого зерна.

"У той же час, коли почалися жнива в центральній частині України, стало зрозуміло, що вона дає високоякісне зерно. Хоча графік жнив змінився, вдалося все ж таки одержати достатньо багато високоякісного зерна. Також за хороших погодних умов можна буде зібрати якісний урожай кукурудзи, а це означає, що ніякої катастрофи з проведенням жнив у країні немає», – запевнив міністр.

Також він уточнив, що з урахуванням внутрішньої потреби споживання продовольчого зерна в Україні держава зможе експортувати близько 16-17 млн. тонн фуражного зерна, а виручка від цього може навіть перевищити торішню.

У цілому, зазначив М.ПРИСЯЖНЮК, якщо виникне така необхідність, то «уряд обов`язково контролюватиме експорт як фуражної, так і продовольчої пшениці і в разі потреби вводити квотування на експорт останньої».