Міліція провела обшук в міськуправлінні зв'язку Києва

Учора, 28 липня, співробітники правоохоронних органів провели обшук у столичному Управлінні зв`язку, інформатизації і захисту інформації за адресою: Лабораторний провулок, 11/62-а.

Як пише «Газета по-киевськи» (№ 140 від 29 липня), з самого ранку міліціонери нікого не впускали і не випускали без дозволу старшого слідчого. Усіх працівників управління вивели з кабінетів у коридор, дозволивши узяти з собою лише стільці. Покурити випускали тільки після перевірки кишень і сумок.

За словами співробітників управління, було проведено обшук у кабінеті в.о. начальника Вадима КОНОВАЛА і в бухгалтерії.

Упакувавши документи у ящики, після 14.00 міліція виїхала. За даними видання, обшук у відомстві проводився через історію з привласненням чиновниками 2,5 млн. грн., виділених на програму «Створення телекомунікативної інфраструктури Києва». Слідство з`ясувало, що ГУ зв`язку ще 12 серпня 2008 року уклало договір з фірмою «Атлас» на прокладку оптико-волоконних кабелів для КП «Київський метрополітен». Фірма нібито передала «зв`язківцям» 66 км кабелю і одержала за це 2,5 млн. бюджетних гривень. Перевірка КРУ засвідчила, що кабелі кудись зникли, відзначає газета.