Вибух у Свято-Покровському храмі: справу порушили за 3-ма статтями

У зв`язку з вибухом у Свято-Покровському храмі Запоріжжя міліція порушила кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Як повідомив УНІАН заступник начальника ГУ МВС України у Запорізькій області Олег КУРОЧКІН, те, “що сталося, кваліфіковане як скоєння злочину, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 - "Умисне вбивство, скоєне способом, небезпечним для життя багатьох людей", ч. 1 п. 5 ст. 115 через ст. 15 КК - "Замах на вбивство багатьох людей" і ч. 2 ст. 194 - "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху".

Слідство у даній кримінальній справі, за словами О.КУРОЧКІНА, веде слідче управління Запорізького главку міліції. При цьому справа перебуває на контролі у міністра внутрішніх справ і в Генеральній прокуратурі України.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня о 16.26 у Жовтневому районі Запоріжжя стався вибух саморобного безоболонкового вибухового пристрою у Свято-Покровському храмі УПЦ МП, в результаті якого черниця Людмила одержала поранення, не сумісні з життям, від яких померла в реанімаційному відділенні міськлікарні, ще 8 осіб отримали поранення, кваліфіковані як "легкі".