Київський зоопарк придумав новий атракціон: спілкування дітей зі скунсами

У Київському зоопарку повністю завершено реконструкцію дитячого контактного зоопарку, який до 2010 року належав приватним підприємцям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі зоопарку.

У зв`язку з цим столичний зоопарк запрошує юних киян і гостей столиці відвідати оновлену зоопаркову експозицію і поспілкуватися з ручними свинками, кізками, кроликами та іншими домашніми тванинками.

У контактному зоопарку не лише оновилися будиночки тварин, інвентар, конструкції і ландшафт, а й з`явилися нові тварини. Відвідувачів, окрім домашніх тварин, чекають у гості ручні дикобраз і скунс. Також у дитячому зоопарку мешкає ціла родина шиншил, тхір і дуже багато морських свинок.

Як запевнили у зоопарку, всіх тварин регулярно оглядають ветеринари, а за їх поведінкою і настроєм постійно стежать професійні психологи для тварин, тому відвідувачі можуть не боятися за здоров`я малюків.

Змінилися, за даними прес-служби, і умови відвідування дитячого зоопарку - у кращу для тварин сторону. Зокрема, кожний відвідувач, оплачуючи вартість вхідного квитка, як і раніше, одержує стаканчик їжі для тварин. А от купити додаткову їжу тепер не можна. Цей захід вжито для того, щоб тварини не об`їдалися, пояснили в зоопарку.