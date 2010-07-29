14-річна школярка ціною власного життя врятувала з води хлопчика

У місті Краматорську Донецької області 14-річна школярка ціною власного життя врятувала 9-річного хлопчика, який тонув.

Про це повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області. У повідомленні зазначається, що трагедія сталася 27 липня під час купання на водосховищі «Абазівка», яке розташоване в селищі Веселе поблизу Краматорська.

Так, коли 9-річний Данила МУШКА почав тонути, Ганна ІПІШИНА відразу ж кинулася йому на допомогу. На крики хлопчика з берега до води вже бігли відпочиваючі, і Ганна змогла виштовхнути хлопчика на мілину і передати його дорослим, які підбігли. Данилу винесли на берег, надали допомогу, заспокоїли, а лише потім побачили, що ні у воді, ні на березі немає дівчинки-рятівниці. Місцеві жителі взяли рибальські човни і почали обшукувати дно. Через деякий час тіло дівчинки знайшли, але допомогти самій рятівниці було вже надто пізно.

Ганні не вистачило сили, щоб виплисти на берег, і вона потонула, пояснили в обласному МНС. На знак поваги і шани до вчинку Ганни ІПІШИНОЇ Головне управління МНС України в Донецькій області клопотатиме про присвоєння Ганні звання «Герой - рятувальник року» посмертно, повідомили в Центрі пропаганди.