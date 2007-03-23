У одного з голодуючих у Донецьку інвалідів-чорнобильців віднялися ноги

Вчора в Донецьку було госпіталізовано одного з голодуючих інвалідів-"чорнобильців".

Як передає кореспондент УНІАН, за словами активіста акції протесту "чорнобильців" Володимира СУМАРОКОВА, їхнього товариша відвезли до лікарні у зв`язку з тим, що після трьох днів голодовки у нього віднялися ноги.

Зараз, за інформацією В.СУМАРОКОВА, у будівлі Головного облуправління Пенсійного фонду продовжують голодовку 16 інвалідів-"чорнобильців", стан їхнього здоров`я погіршується, деякі перенесли гіпертонічний криз.

Проте, зазначив він, голодуючі заявляють, що продовжуватимуть акцію "до розв’язання проблеми".

В.СУМАРОКОВ також повідомив, що вчора переговори з голодуючими провела представник департаменту Пенсійного фонду України. Разом з тим В.СУМАРОКОВ уточнив, що "прийнятного варіанту вирішення конфлікту знайдено не було".

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 12 інвалідів-"чорнобильців" оголосили голодовку. Пізніше до них приєдналися ще 5 чоловік. Голодуючі заявили, що почали акцію протесту "у зв`язку з тим, що Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області і його органи на місцях навідріз відмовилися виконувати вимоги норм Закону… про перерахунок раніше призначених пенсій за інвалідністю учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС".