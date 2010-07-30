Затримано кількох осіб у справі про вибух у Свято-Покровському храмі

Співробітники Головного управління МВС України у Запорізькій області за підозрою в організації вибуху в Свято-Покровському храмі в Запоріжжі вже затримали декількох осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Запоріжжі заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

"Затримані декілька осіб, можна говорити про їх причетність до даного злочину. Проте це ще не доведено - проводяться допити, експертизи. Тому говорити про цих людей конкретніше ми поки що не можемо", - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату в Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою фугасного типу. Унаслідок вибуху черниця місцевого монастиря одержала травми, несумісні з життям, від яких померла у лікарні. Ще 8 осіб одержали поранення і травми, кваліфіковані медиками, як "легкі тілесні ушкодження" і "ушкодження середнього ступеня тяжкості".