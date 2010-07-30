Міліція пропонує 200 тисяч за розгадку вибуху в Запоріжжі

Міліція готова виплатити 200 тис. грн. за інформацію про злочинця, який влаштував вибух у Свято-Покровському храмі в Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС у Запорізькій області з посиланням на начальника Запорізького главку міліції Володимира СЕРБУ, «ГУ МВС у Запорізькій області готове виплатити винагороду в розмірі 200 тис. грн. за інформацію про злочинця, який влаштував вибух у Свято-Покровському храмі УПЦ МП або за розкриття цього злочину».

За даними ЦГЗ, відповідну офіційну заяву начальник запорізької міліції зробив сьогодні в присутності й з відома міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА, який перебував сьогодні в Запоріжжі.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня у Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату в Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою фугасного типу. Внаслідок вибуху одна людина - черниця місцевого монастиря - отримала травми, несумісні з життям, від яких померла в лікарні. Ще 8 людей отримали поранення й травми, кваліфіковані медиками, як "легкі тілесні ушкодження" і "ушкодження середнього ступеня тяжкості".