В умовах стабільного ринку й зростання довіри вкладників українські банки повертаються до класичної ресурсної політики, тобто встановлюють вигідніші умови за довгостроковими депозитами.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Як наслідок, повідомила вона, на цьому тижні ставки знижувалися несуттєво, в основному, за вкладами у національній валюті на короткі терміни залучення. Так, середня процентна ставка за вкладами у гривні впала за вкладами із терміном розміщення 1 місяць – на 0,25 пункти, на 3-6 місяців – на 0,12 пункти, на 12 місяців – на 0,08 пункти. Середня ставка за депозитами в доларах США знизилася на 0,12 пункти, процентні ставки за вкладами в євро залишилися на рівні минулого тижня.

За інформацією експерта, процентні ставки за депозитами в гривні зараз встановилися такі: на термін 1 місяць – від 9 до 12,5% річних; на 3 місяці – від 9,5 до 15,5%; на 6 місяців – від 11,5 до 16,7%; на 12 місяців – від 12,5 до 17,4%. Умови за вкладами в доларах США тепер такі: на термін 1 місяць – від 3 до 7,25% річних; на 3 місяці – від 3,5 до 8,75%; на 6 місяців – від 4,5 до 9,75%; на 12 місяців – від 5,5 до 10,25%. Ставки за депозитами в євровалюті знаходяться в таких межах: за вкладами на 1 місяць – від 1 до 6% річних; на 3 місяці – від 1,45 до 7,75% річних; на 6 місяців – від 1,7 до 8,5%; на 12 місяців – від 1,95 до 9%.