Кабмін скоротив кошти на здешевлення кредитів аграріям

Кабінет Міністрів України скоротив обсяг коштів, що виділяються із Стабілізаційного фонду державного бюджету на здешевлення інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі країни в 2010 році, на 1,65 млрд. грн. – до 1,253 млрд. грн.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 652 від 28 липня ц.р., оприлюдненій на сайті уряду.

Зокрема, уряд скоротив виділення коштів на здешевлення кредитів аграріям з 1 млрд. 12 млн. грн. до 622 млн. грн., на здешевлення вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів – з 1 млрд. грн. до 0,1 млрд. грн., на фінансову допомогу для створення оптових сільськогосподарських ринків – з 200 млн. грн. до 50 млн. грн.