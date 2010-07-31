Мінфін міг би спрямувати 2 млрд. від МВФ на погашення російського кредиту

Уряд цього року гостро потребує фінансування дефіциту Державного бюджету, тоді як для кредитного поповнення резервів Національного банку причин мало.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він аргументує свою точку зору тим, що «міжнародні резерви Нацбанку вже виросли на 3 млрд. доларів за перше півріччя ц.р. і продовжують рости завдяки профіциту платіжного балансу. Таким чином, в 2010 році кошти МВФ, швидше за все, активно використовуватимуться Міністерством фінансів, тоді як уже в подальші роки вони спрямовуватимуться практично повністю Національному банку України - фактично для рефінансування попереднього кредиту від МВФ на 10,7 млрд. доларів, які мають бути погашені в 2012-14 роках.

При цьому, вважає економіст, Міністерство фінансів могло б направити 2 млрд. доларів від МВФ на погашення дорожчого кредиту на суму 2 млрд. доларів, одержаного від банку ВТБ. На думку О.БЛІНОВА, через небажання йти на цей крок можна зробити важливі висновки. По-перше, уряд бачить, що бюджетний дефіцит в 2010 році може зростати далі і перевищити цільовий показник в 5% ВВП. Другий висновок: роль приватизації у фінансуванні дефіциту бюджету-2010 має бути дуже низькою. Зокрема, вважає економіст, приватизація державної монополії «Укртелеком» цього року вкрай малоймовірна. За його прогнозами, бюджетний дефіцит в 2010 році становитиме 6% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня ц.р. на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що МВФ погодився виділити із загального обсягу кредиту в 15,15 млрд. дол. на покриття дефіциту Держбюджету України лише 2 млрд. дол., причому ці кошти можуть бути використані лише для бюджету цього року. Але вже з наступного року всі без винятку кошти буде спрямовано лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України.

Пізніше прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ заявив, що на покриття дефіциту Держбюджету планується направити близько 20% загальної суми кредиту МВФ, решту коштів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.