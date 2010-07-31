Затримано ймовірного замовника вбивства в магазині 4room

Затримано ймовірного замовника вбивства співвласника меблевого магазину 4room Шабаба Алояна.

Про це "5 каналу" повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Костянтин СТОГНІЙ.

За його словами, підозрюваного знайшли за кордоном. Впродовж місяця його мають екстрадувати до Україну.

"Цей підозрюваний представлявся громадянином Росії і надав усі довідки, що в нього є громадянство. Потім це вимагало свого підтвердження. Суд не підтвердив російське громадянство цієї людини. Тому він затриманий, чекає екстрадиції в Україну. Це може бути 30-40 днів. І потім він постане перед судом українським", - сказав К.СТОГНІЙ.

Як повідомлялося, Ш.Алоян був убитий двома кілерами 2 жовтня 2009 року безпосередньо в будівлі меблевого центру.

Після вбивства поранений кілер не впорався з керуванням машини, на якій тікав з місця злочину, і загинув у ДТП неподалік від меблевого магазина. Другого кілера, громадянина Росії, затримали за кілька днів в Житомирській області.

На місці збройного нападу загинули також двоє співробітників спецпідрозділу МВС «Титан».