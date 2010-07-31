Церковні служби проводяться біля опечатаного Свято-Покровського собору

У Запоріжжі на території Свято-Покровського собору, в якому 28 липня стався вибух, поновилися церковні служби.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні єпископ Запорізький і Мелітопольський ЙОСИП відслужив на площі біля пошкодженого храму, який все ще залишається опечатаним, літургію просто неба і повідомив прихожанам, що тепер богослужіння проводитимуться щодня.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Свято-Покровському храмі УПЦ МП в Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою фугасного типу. В результаті 1 людина - черниця місцевого монастиря – загинула. Ще 8 прихожан і служителів церкви отримали поранення і травми.

За словами настоятеля храму, в будівлі церкви в результаті вибуху пошкоджено не тільки внутрішнє оздоба та іконостас, але й несучі конструкції.

Питання про можливість його відновлення буде вирішено після отримання висновку спецкомісії, створеної за розпорядженням голови Запорізької ОГА Бориса ПЕТРОВА, який заявив, що “у випадку, якщо храм підлягає відновленню, ми ініціюватимемо збір коштів на ці роботи: звернемося до жителів Запорізької області, громадських організацій. У випадку, якщо храм не підлягає відновленню, шукатимемо варіанти, яким чином організувати службу у іншому місці".