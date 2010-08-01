На Кіровоградщині знайшли невідомі науці палеолітичні стоянки

У Кіровоградській області вітчизняні археологи відкрили систему невідомих науці палеолітичних стоянок,

Про це кореспонденту УНІАН розповів професор, доктор історичних наук, співробітник Інституту археології НАН України та начальник експедиції Києво-Могилянської академії Леонід ЗАЛІЗНЯК.

За його словами, зараз археологи досліджують стоянку «Вись», розташовану поблизу с. Лікареве Новомиргородського району.

«Вона унікальна, в Україні таких стоянок ще не було. Датується 32 тис. років до нашої ери. Кремінь, який ми тут знайшли, показує, що ця стоянка перехідна від неандертальця до гомо сапієнс. Сучасна наука вважає, що порода людини розумної не пов’язана генетично з породою неандертальців. В Європі був цікавий період в історії, від 40 до 30 тис. років до н.е., коли на одних територіях мешкали дві породи людей: неандертальці та гомо сапієнс. І зараз вчені вивчають, як вони між собою контактували. Матеріали, знайдені під час розкопок стоянки, демонструють синтез культур двох видів людей», - розповів Л.ЗАЛІЗНЯК.

За словами професора, всі скупчення палеолітичних пам’яток знаходяться по периферії України, в гірському Криму, під Новгород-Сіверським, на Дністрі, а центр донедавна залишався порожнім.

«Археологи вже відкопали близько 10 тис. артефактів, які свідчать про співіснування людей розумних і неандертальців. Хоча генетики вже довели, що шлюбних контактів вони не мали, принаймні дітей у них не лишилося. Чи ворогували вони – невідомо. В ті часи канібалізм був нормальною справою. Європа знає стоянки, де неандертальці їли собі подібних, а гомо сапієнс - своїх. Але ніколи не було виявлено випадків, щоб вони харчувались людьми іншої породи. На жаль, тут мало зберігається кісток, очевидно, проблема ґрунту», - зазначив начальник експедиції.

Він наголосив, що археологи працюють над вивченням питання про розвиток культурних традицій людства у центральному регіоні.

«До наших розкопок на Кіровоградщині вважалось, що так звана стрілецька культурна традиція існувала тільки на Дону, росіяни цим дуже пишалися. Тепер посипався генезис цієї теорії. Зараз історики схиляються до думки, і про це свідчать матеріали кіровоградської стоянки, що стрілецька культура родом від неандертальців, які мешкали в горах Криму. Але ми точно не знаємо, хто був носієм-виробником цих знарядь, чи ранні сапієнс, чи пізні неандертальці. Питань надзвичайно багато, щоб їх вирішити, треба копати», - наголосив Л.ЗАЛІЗНЯК.