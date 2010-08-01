ЮНЕСКО поповнив Список всесвітньої спадщини трьома новими об'єктами

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включив до Списку всесвітньої спадщини три нові об`єкти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі представництва ЮНЕСКО в Україні.

Зокрема, Комітет всесвітньої спадщини на своїй 34-й сесії вніс до списку два нові об`єкти: об`єкт природної спадщини - Високогір`я у центральній частині Шрі-Ланки, а також змішаний об`єкт (природна і культурна спадщина) - Національний морський парк «Папаханаумокуакеа» у Сполучених Штатах Америки.

У повідомленні наголошується, що Високогір`я Шрі-Ланки включає у себе охоронну зону Списів Вайлдернесс, національний парк Хортон Плейнс і заповідний ліс Кнаклс. Ці гірські ліси на висоті до 2,5 тис. метрів над рівнем моря є середовищем проживання незвичайної за своєю різноманітністю флори і фауни, включаючи кілька видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Національний морський парк «Папаханаумокуакеа» - це велика та ізольована група невеликих низинних островів і атолів, оточених океаном і розкиданих в радіусі майже 250 км на північний захід від головного архіпелагу Гавайських островів, протяжністю близько 1931 км. Для корінних мешканців Гаваїв цей об`єкт має космологічне значення як втілення концепції спорідненості між людиною і світом природи, колиски життя і притулку людських душ після смерті.

Також Комітет всесвітньої спадщини включив до Списку культурної спадщини Охоронну зону Нгоронгоро у Танзанії. Комітет ухвалив це рішення у зв`язку з винятковими свідоцтвами еволюції людини на території цього об`єкту, який охоплює значну частину суші від Національного парку Серенгеті на північному заході Танзанії до східного краю Великої рифтової долини. Охоронна зона Нгоронгоро також включає Кратер Нгоронгоро, який є найбільшим кратером у світі, і ущелину Олдувай - одну з найважливіших доісторичних місцевостей, де антропологи Луїс і Мері Лікі зробили значну частину своїх найбільших відкриттів. Ця територія також має глобальне значення для збереження біорізноманітності і була вперше включена до Списку всесвітньої спадщини як природний об`єкт у 1979 році.

Крім того, Комітет всесвітньої спадщини заніс низку об`єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Цей список поповнили Поховання королів Буганді в Касубі (Уганда), кафедральний собор Баграті і монастир Гелаті (Грузія), Національний парк Еверглейдc (США), тропічні ліси Атсинанана (Мадагаскар).

Водночас з цього списку комітет виключив Галапагоські острови (Еквадор).