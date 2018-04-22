Янукович знає, скільки повноважень залишилось у Президента

Сьогодні на прес-конференції в Києві прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав відповіді на питання про...

...конституційну більшість у ВР

Створення конституційної більшості в парламенті не є самоціллю. На переконання прем`єра, конституційна більшість «необхідна для ухвалення стратегічних рішень, які передбачають стратегічні зміни в країні».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, перш за все, це другий етап конституційної реформи – реформа місцевого самоврядування, судова реформа і реформа економічна, «яка напряму пов`язана із судовою, оскільки вони повинні забезпечити боротьбу з корупцією».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в інтерв`ю телеканалу «Інтер» В.ЯНУКОВИЧ заявив, що “конституційна більшість вже в парламенті є, хоча вона ще не оформилась”. При цьому він нагадав про голосування у ВР за закон про Кабінет міністрів. “Воно було вже ефективним, і було 366 голосів», - зазначив прем`єр. ...статус російської мови Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання про статус російської мови розглядатиметься після створення конституційної більшості в парламенті.

«Коли буде створена коаліція в 300 голосів, тоді і розглядатимуться питання, у тому числі й мовне», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду зазначив, що зараз коаліція чітко виконує Універсал національної єдності в частині статусу для російської мови. «Він чітко виконується, і ми дотримуватимемося цього слова», - сказав він.

При цьому прем`єр-міністр підкреслив, що вважає за неправильне чинити тиск на депутатів при ухваленні рішень зі стратегічних питань. «Принципи нашої партії не змінилися, але ми в коаліції, в яку входить вже 4 партії (Партія регіонів, СПУ, КПУ і ПППУ – УНІАН), і у них свої програми», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, політика коаліції нині спрямована на забезпечення економічного зростання, поліпшення життя громадян і на стабілізацію політичної ситуації. «Ми ніколи не підемо авантюрним шляхом, як це роблять наші опоненти», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що коаліція розширюватиметься на основі українського законодавства. «Ми ніколи не підемо на порушення законодавства», - підкреслив прем`єр.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, коаліція розширюватиметься за рахунок депутатів з опозиційних фракцій, в яких вони не знаходять підтримки своєї позиції. «Депутат може вступити в коаліцію на індивідуальній основі. Це європейська практика, а в європейській практиці не працює імперативний мандат», - пояснив глава уряду.

...невиконання положень Конституції Ющенком В даний час склалася «дуже гостра» ситуація в плані виконання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ положень Конституції щодо реакції на рішення обласних рад про висловлення недовіри головам облдержадміністрацій, заявив прем`єр-міністр.

Зокрема, він говорив про голову Харківської ОДА Арсенія АВАКОВА, якому обласна рада двома третинами голосів висловила недовіру.

«Суди підтвердили, що це їх (депутатів облради – УНІАН) конституційні повноваження. Обов`язок Президента - звільнити з посади такого керівника. Президент не виконує положення Конституції», - сказав прем`єр-міністр. Він зазначив, що говорить про це з великим жалем, оскільки переконаний, що це не політичне питання, а правове. При цьому прем`єр нагадав, що не поновлений на посаді також і голова Київської облдержадміністрації Євген ЖОВТЯК, рішення про поновлення якого ухвалив Верховний Суд.

«Йдеться не про персоналії, йдеться не про політичні партії й моє особисте ставлення до тієї чи іншої людини. Йдеться про закон, перед яким всі рівні, – політики, президенти, прем`єри і так далі», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що з 18 регіонів, де влада перебуває в руках опозиції, в 15 губернатори працюють нормально і не займаються політиканством, а займаються розвитком регіонів. До цих регіонів у прем`єра «немає питань». Проте, за його словами, є питання до решти трьох регіонів. «У мене є питання, але, на жаль, немає відповідей. І сьогодні ми поки що їх, як мовиться, підвісили. Я сподіваюся, що ми з Президентом ЮЩЕНКОМ вирішуватимемо спільно питання, які стосуються жителів цих регіонів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, не назвавши конкретно області.

«Ну якщо не працює СІЛЕНКОВ (губернатор Херсонської області - УНІАН) на Херсонщині. Якщо сьогодні приймає вже рішення Кабінет Міністрів, писали листи Президентові, якщо зверталася облрада, а реакції немає, скажіть, що в цій ситуації робити? Ось тут і відповідь на те питання, яке ви мені задавали: а що буде, коли буде 300 голосів у парламенті? (створена конституційна більшість – УНІАН)», - заявив прем`єр.

...невтручання в роботу МВС і Генпрокуратури «Коаліція сьогодні не втручається у формування кадрової політики МВС, і я вимагаю від міністра, щоб у жодному випадку особовий склад не формувався за політичними ознаками», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що правоохоронні органи повинні працювати лише в рамках українського законодавства і бути незалежними від політичних симпатій. І це позиція коаліції залишається незмінною, сказав прем`єр.

Також він зазначив, що Генпрокуратурою не керуватиме ні прем`єр, ні Президент, ні Верховна Рада. «У нас немає таких повноважень, їх немає у жодної гілки влади. Є закон про Генпрокуратуру, тому ми вимагатимемо, щоб вона працювала у межах українського законодавства», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня на політичних консультаціях в Секретаріаті Президента глава держави Віктор ЮЩЕНКО розкритикував те, що в Генеральній прокуратурі та МВС на керівні посади призначаються переважно вихідці з Донецького регіону. За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні Генпрокуратура працює в ручному режимі і захисту закону в її оособі немає. В.ЮЩЕНКО назвав поіменно представників Донецького регіону, які працюють на посадах заступників генпрокурора, начальників управлінь внутрішніх справ. ...кадрові чистки в регіонах Прем`єр-міністр заявляє, що правляча коаліція не проводитиме кадрових чисток у регіонах. «У кожному регіоні сформовані команди за ознаками тих політичних партій, які пройшли в ради різних рівнів. І як можна втручатися в цю кадрову політику з центру?» - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем`єр-міністр зазначив, що правляча коаліція категорично налаштована проти проведення кадрових чисток. «А кадрові зміни – це інше питання. Коли прийшла людина і не знає, що має робити на своїй посаді, не відповідає професійним якостям, не має досвіду і не дає результат у роботі – цій людині потрібно допомогти знайти своє місце. Але це не чистка», - наголосив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, на зміну непрофесійним керівникам мають приходити більш досвідчені люди і займати «місця тих, хто випадково потрапив на цю посаду».

...приватизацію «Укртелекому» Сума коштів, одержаних в результаті приватизації пакета акцій ВАТ «Укртелеком», залежатиме від якості фінансового оздоровлення цього підприємства, заявив прем`єр-міністр.

«Підготовка «Укртелекому» до приватизації продовжується, на цей рік затверджено фінансовий план, в якому прибуток збільшено на 280 млн. грн.», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим, прем`єр-міністр звернув увагу на те, що вказаний обсяг прибутку визначено з розрахунку сплати всіх податків. «Коли оцінюють підприємство, дивляться на рівень його прибутку, і від цього залежатиме кінцева ціна реалізації акцій», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що за останні два роки природні монополії («Укртелеком», «Укрзалізниця», «Нафтогаз України») були доведені фактично до банкрутства. «Вони всі в боргах сиділи, і не було плану фінансового оздоровлення. Зараз ми понизили на них тиск, за рахунок чого може бути збільшений їх прибуток», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, наказом від 21 березня Фонд держмайна затвердив уточнений план розміщення акцій "Укртелекому", відповідно до якого в держвласності закріплено 50%+1 акція цього підприємства. Згідно з планом, ФДМУ в серпні - грудні 2007 року виставить на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій підприємства, з 28 березня по 23 липня на українських фондових біржах буде реалізовано 5% акцій "Укртелекому" по 1% акцій в пакеті. Виходячи із загальної капіталізації “Укртелекому” в 4 млрд. доларів, вартість планованого до продажу на міжнародному ринку 37,86-відсоткового пакета акцій цієї компаній становитиме орієнтовно 1,6 млрд. доларів. Фонд державного майна Україна оцінює вартість 5-відсоткового пакета акцій ВАТ “Укртелеком” , що приватизується, в 1 млрд. грн. ...приватизацію Одеського припортового заводу «Що стосується Одеського припортового заводу, то його, безумовно, потрібно продавати як єдиний комплекс, тоді він буде привабливим і тоді за нього можна одержати реальну ринкову ціну», – сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ також додав, що при приватизації підприємств найбільш оптимальним є продаж держпакетів акцій через біржові торги.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради ухвалила рішення рекомендувати Кабінету міністрів України, Міністерству промислової політики і Фонду держмайна провести реструктуризацію ВАТ “Одеський припортовий завод” з метою залишити в державній власності цехи для зберігання і перевантаження хімічної продукції. Як відзначила в своєму рішенні спецкомісія, приватизація Одеського припортового заводу без його попередньої реструктуризації призведе до негативних наслідків для економічної безпеки держави, оскільки власник цього товариства володітиме монопольним положенням на ринку послуг зі зберігання і перевантаження для реалізації на експорт хімічної продукції, виробленої російськими і українськими підприємствами. Фонд держмайна надіслав лист прем`єр-міністру, в якому пропонує виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 34,6% акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд також пропонує закріпити в держвласності 50% плюс 1 акція «Одеського припортового заводу», а також реалізувати на українських фондових біржах 10% пакет акцій ВАТ. ФДМУ також пропонує розмістити 5,4% акцій “Одеського припортового заводу” за пільговим продажем. Міністерство промислової політики пропонує закріпити в державній власності 25% Одеського припортового заводу, а решту - реалізувати єдиним пакетом. Наприкінці 2006 року голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК заявляла, що поки що не знає, яким чином і які саме активи Одеського припортового заводу можуть бути приватизовані. ...відповідальність неплатників за використані енергоресурси Уряд має намір законодавчо посилити відповідальність неплатників за використані енергоресурси, заявив прем`єр-міністр.

«Час, коли працював адміністративний ресурс і Кабінет Міністрів вибивав плату за енергоносії, вже пройшов. Зараз в наших планах – ухвалення законів, у яких буде врегульовано, хто і як відповідатиме – підприємства теплокомуненерго або власники житла», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що уряду набридло вибивати гроші із споживачів газу, електроенергії й тепла. «Враховуючи політичну ситуацію, в якій у 18 регіонах владу очолюють представники опозиції, і ми починаємо на них тиснути, виникають політичні питання», - підкреслив він.

«В який спосіб ми чинимо тиск? Про мене різні казки розповідають і анекдоти, як я це роблю. Я до цього вже звик, тому ми прийматимемо закони і виписуватимемо їх так, щоб виключити неплатежі», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

...“Народну самооборону” Віктор ЯНУКОВИЧ ставиться до Громадянського руху “Народна самооборона” як до «авантюристичної організації, яка небезпечно грає. Знаєте, якщо послухати, а я читаю постійно виступи - мені дають, - якщо послухати ці заклики, які звучать – йти на Київ, походи і так далі... Небезпека у тому, що не тому, що люди прийдуть нормальні, але разом з нормальними людьми можуть прийти і ті, які здійснюватимуть беззаконня», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр розповів, що під час його поїздок регіонами України до нього підходять люди, особливо жінки, зокрема із західних областей, з питанням: «Скажіть, навіщо нам це треба?».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, одна жінка підійшла до нього і сказала: “Попередили мого сина: якщо ти не підеш, то ми з тобою розбиратимемося. Ну як жити можна так?”.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у межах своїх повноважень діятиме, захищаючи не власні інтереси, а інтереси людей, якщо хто заважатиме людям жити спокійно в цій країні, лякатиме людей, матерів, гнатиме їхніх дітей в якісь походи”, прем`єр має намір знайти законне рішення і не допустити подібного.

Як заявив В.ЯНУКОВИЧ, в країні спостерігається «спокійний настрій» і економічне зростання. “Це треба зараз – походи? А якщо хтось в них використає зброю, скажіть будь ласка? Все це можливо. Головна мета – для чого це робиться, навіщо нам війна, хто до цього закликає”, - сказав він.

...особисте життя Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що його особисте життя не змінилося після призначення прем`єр-міністром у серпні 2006 року.

«Я звик їсти просту їжу, спати на одному ліжку, але добираюся до нього не раніше 12-ї ночі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єра, його особисте життя не змінилося. «Я готовий працювати з навантаженням, і тоді я комфортно почуваюся», - пояснив він.

На питання журналістів, який останній фільм він дивився – український, російський або американський – В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Востаннє я дивився зі своїм онуком мультфільм, тому що не зміг від нього відчепитися: він хотів, аби я висловив свою точку зору на цей мультфільм».

...Єнакієво Прем`єр також повідомив, що продовжує підтримувати контакти з Єнакієво, де народився і прожив майже 34 роки. «Це дуже складне місто, це велике промислове місто. Єнакієвський металургійний завод, шахти та інші промислові підприємства зі складною економікою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду нагадав, що свого часу був одним із ініціаторів відновлення роботи Єнакієвського металургійного заводу – базового для розвитку міста. «Це підприємство розвивається, і я стежу, як там здійснюються інвестиційні проекти, і що вони дають місту», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він також володіє інформацією про ситуацію у вугільній галузі. «Мер Єнакієва – мій вихованець, і я хочу зазначити, що він обраний вже на другий термін з великою перевагою, до нього є довіра людей. Там здійснюються місцеві програми, і у цього міста є майбутнє», - вважає він.

Прем`єр також повідомив, що щорічно відвідує Єнакієво. «Мені не соромно за свою поведінку по відношенню до свого рідного міста і школи, в якій я навчався», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він вважає, що зараз він як прем`єр-міністр створюватиме умови, за яких «люди, здатні своїми руками змінювати своє життя, зможуть це робити».

«Я сподіваюся, що оцінку моїй власній роботі даватиме український народ. Якщо будуть президентські вибори – то на президентських виборах, а якщо будуть парламентські – то на парламентських виборах народ дасть оцінку роботи моєї партії (Партії регіонів)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

...перерозподіл коштів від екологічних зборів на користь регіонів Прем`єр-міністр України доручив міністру навколишнього природного середовища Василю ДЖАРТИ підготувати пропозиції щодо перерозподілу коштів, одержаних від екологічних зборів і податків, на користь регіонів.

«Я сьогодні дав доручення міністру екології підготувати це питання до розгляду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. В даний час 65% екологічних зборів і податків з регіонів України прямують до державного бюджету, і лише 25% цієї суми залишається в регіонах, 10% - у розпорядженні підприємств.