100 найбагатших людей України

Журнал «Фокус» представив сьогодні власну версію сотні найбагатших українських бізнесменів.

У даному списку, презентованому на прес-конференції в УНІАН, числиться 10 мільярдерів і 90 мультимільйонерів.

Головний редактор журналу «Фокус» Вахтанг КІПІАНІ зазначив, що представлена версія є максимально повним списком найбагатших людей України, загальні статки яких експерти оцінили більш ніж у 70 млрд. дол. При цьому «нижній поріг» для проходження в рейтинг обчислювався 100 млн. дол.

Автори рейтингу зазначають, що до нього ввійшли ті, хто сьогодні володіє напряму або опосередковано - через підконтрольні структури - абсолютно різним, але неодмінно системним бізнесом практично в усіх регіонах України. Також «Фокус» включив до списку іноземних бізнесменів, які тісно пов`язані з Україною й володіють у ній активами, відомими за відкритими джерелами. Причому в усіх учасників рейтингу враховувалися виключно українські активи, тому, підкреслив В.КІПІАНІ, деякі фігуранти списку виглядають "біднішими", ніж у міжнародних рейтингах, що відображають їхні статки по всьому світу.

В.КІПІАНІ також зазначив, що в системі підрахунку активів автори рейтингу використовували заяви самих бізнесменів, їхні інтерв`ю, оцінки аналітиків і експертів, дані ЗМІ. В той же час, за його словами, в загальну оцінку не включалися міноритарні пакети акцій, особисті накопичення та заощадження фігурантів рейтингу, а також власність, що перебуває в спорах.

За словами В.КІПІАНІ, всі цифри представлені в рейтингу, є оціночними: «Всі ці люди є багатшими того рівня, що представлений у рейтингу», - додав він, зазначивши, що поки представники українського бізнесу не вийдуть на біржу, експерти вимушені говорити про приблизні суми й «нижні пороги». В той же час, на переконання головного редактора журналу, складений «Фокусом» рейтинг достатній для того, щоб на нього можна було посилатися.

Говорячи про те, на чому заробляють українські олігархи, В.КІПІАНІ, перш за все, назвав такі сфери як фінанси, металургію, енергетику, нерухомість, спорт, аграрний бізнес і медіа. Портрет «середньостатистичного олігарха» - чоловік, 45 років, фінансист. У сотні фігурантів рейтингу присутня тільки одна жінка – голова правління і співвласник ВАТ «Фармак» Філя ЖЕБРОВСЬКА (155 млн. дол.). У той же час, автори рейтингу відзначили особливу роль дружин деяких бізнесменів, які офіційно володіють істотними активами, підрахованими під час складання списку «найбагатших».

Очолив сотню найбагатших людей України Рінат АХМЕТОВ.

1) Рінат Ахметов,

співвласник компанії SCM, президент ФК «Шахтар», народний депутат України (Партія регіонів) - $12 млрд .

2) Лакшмі Міттал,

власник ВАТ «Mittal Steel - Кривий Ріг» - $4,7 млрд .

3) Віктор Пінчук,

співвласник корпорації «Інтерпайп», президент Viktor Pinchuk Foundation - $4,4 млрд .

4) Ігор Коломойський,

співвласник групи «Приват» - $3,3 млрд .

5) Геннадій Боголюбов,

співвласник групи «Приват» - $3,2 млрд .

6) Віталій Гайдук,

співвласник корпорації ІСД, секретар РНБОУ - $2,3 млрд .

7) Сергій Тарута,

співвласник і голова ради директорів корпорації ІСД - $2,3 млрд .

8) Костянтин Жеваго,

співвласник групи «Фінанси і кредит», народний депутат України (БЮТ) - $1,7 млрд .

9) Дмитро Фірташ,

співвласник «Росукренерго» - $1,4 млрд .

10) Володимир Бойко,

гендиректор Маріупольського меткомбіната ім. Ілліча, народний депутат України (СПУ) - $1,3 млрд .

11) Володимир Матвієнко,

голова правління і співвласник «Промінвестбанку» - $995 млн .

12) Алекс Шнайдер,

співвласник Midland Group - $950 млн .

13) Леонід Юрушев,

президент банку «Форум», співвласник Кременчуцького сталеливарного заводу - $940 млн .

14) Юрій Косюк ,

голова правління ВАТ «Миронівський хлібопродукт» - $930 млн .

15) Костянтин Григоришин,

радник представництва швейцарського АТ «Група «Енергетичний стандарт»» у Росії - $908 млн .

16) Едуард Шифрін,

голова наглядової ради ВАТ «Запоріжсталь», співвласник Midland Group - $850 млн .

17) Сергій Тігіпко,

засновник і співвласник групи «ТАС» - $780 млн .

18) Петро Порошенко,

засновник концерну «Укрпромінвест», народний депутат України («Наша Україна») - $756 млн .

19) Григорій та Ігор Суркіси,

голова федерації футболу україни і президент ФК «Динамо» Київ» - $730 млн .

20) Олександр Ярославський,

співвласник «Укрсиббанку», Харківського тракторного заводу, черкаського «Азоту» - $725 млн .

21) Таріел Васадзе,

співвласник корпорації «Укравто», народний депутат України (БЮТ) - $720 млн .

22) Олексій Мартинов,

співвласник групи «Приват» - $700 млн .

23) Валерій Хорошковський,

перший заступник секретаря РНБОУ - $690 млн .

24) Федір Шпіг,

екс-співвласник банків «Аваль» і «Престиж», народний депутат України («Наша Україна») - $687 млн.

25) Вадим Новінський,

власник компанії «Смарт-груп» - $650 млн .

26) Василь Хмельницький

співзасновник ЗАТ «Київська інвестиційна група», народний депутат України (БЮТ) - $630 млн .

27) Андрій Іванов,

співзасновник ЗАТ «Київська інвестиційна група», депутат Київської міської ради (група «Єдність» - $580 млн .

28) Роман Лунін ,

голова наглядової ради ВАТ «Квіза-Трейд» - $575 млн .

29) Олександр Слободян,

почесний президент ЗАТ «Оболонь» - $560 млн .

30) Олександр і Сергій Буряк

співвласники «Брокбізнесбанку», народні депутати України (БЮТ) - $550 млн .

31) Андрій Охлопков,

голова ради директорів групи компаній «Союз-Віктан» - $540 млн .

32) Микола Толмачов,

гендиректор компанії «ТММ» - $525 млн .

33) Геннадій Васильєв,

співвласник концерну «Енерго» - $523 млн .

34) Леонід Байсаров,

президент ВАТ «Шахта «Красноармейская-Западная №1»- $523 млн .

35) Віктор Нусенкіс,

співвласник концерну «Енерго» - $523 млн .

36) Олександр Бабаков,

співвласник компанії VS Energy, депутат Держдуми РФ - $520 млн .

37) Олег Мкртчян

гендиректор корпорації ІСД - $510 млн .

38) Ігор Баленко

президент і співвласник компанії «Фуршет» - $507 млн .

39) Георгій Скудар,

співвласник ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», народний депутат України (Партія регіонів) - $504 млн .

40) Андрій і Сергій Клюєви,

віце прем`єр-міністр України і голова ради директорів ВАТ «Укрподшипник», народний депутат України (Партія регіонів) - $470 млн .

41) Сергій Лагур,

голова наглядової ради ТОВ «ЄВРОПА-ІІ», співвласник банку «Надра» - $465 млн .

42) Ігор Єремєєв,

співвласник групи «Контініум» - $460 млн .

43) Ігор Гіленко,

співвласник і президент банку «Надра» - $430 млн .

44) Петро Димінський,

президент ФК «Карпати» - $400 млн .

45) Ернест Галієв,

співвласник «Укрсиббанку», Харківського тракторного заводу, черкаського «Азоту» - $395 млн .

46) Олександр Деркач,

екс-співвласник банків «Аваль» і «Престиж» - $380 млн .

47) Віктор Медведчук,

глава СДПУ(о) - $367 млн .

48) Нвер Мхітарян,

почесний президент корпорації «Познякижилбуд» - $347 млн .

49) Віталій Антонов,

президент «Універсальної інвестиційної групи» - $345 млн .

50) Лев Парцхаладзе,

голова ради директорів компанії «XXI Век» - $341 млн .

51) Сергій Максимов,

співвласник VAB Group - $340 млн .

52) Микола Янковський,

почесний президент концерну «Стирол», народний депутат України (Партія регіонів) - $335 млн .

53) Євген Сігал,

співзасновник ЗАТ «Комплекс Агромакс» (ТМ «Гаврилівські курчата»), народний депутат України (БЮТ) - $332 млн .

54) Владимир і Андрій Колодюк,

президент холдингу AVentures Group і глава партії «Інформаційна Україна» - $325 млн .

55) Ігор Дворецький,

співвласник «Запоріжсталі» і «Індустріалбанку» - $320 млн .

56) Сергій Бубка,

президент банку «Родовiд» - $315 млн .

57) Валентин Ландик,

президент «Групи НОРД» - $314 млн .

58) Володимир Костельман,

президент і співвласник корпорації «Fozzy Group» - $305 млн .

59) Арсен Аваков,

глава Харківської обласної адміністрації - $300 млн .

60) Василь Горбаль,

почесний президент «Укргазбанку», народний депутат України (Партія регіонів) - $291 млн .

61) Леонід Клімов,

почесний президент «Імексбанку» і ФК «Чорноморець», народний депутат України (Партія регіонів) - $289 млн .

62) Андрій Веревський,

співзасновник холдингу «Кернел Груп», народний депутат України (БЮТ) - $285 млн .

63) Яків Грибов,

член ради директорів «Nemiroff Холдинг» - $280 млн .

64) Леонід Черновецький,

мер Києва, почесний президент концерну «Правекс» - $275 млн .

65) Олександр Роднянський,

співвласник і голова ради директорів телеканалу «Студія «1+1», гендиректор телехолдингу «CTC Media» (Москва) - $260 млн .

66) Віктор Тополов,

співвласник комплексу «Київ-Донбас» - $243 млн .

67) Марк Беккер,

співвласник банку «Південний» - $230 млн .

68) Ігор Беззубий,

співвласник і президент ТОВ «Сандора» - $225 млн .

69) Раймонд Туменас,

співвласник і віце-президент ТОВ «Сандора» - $225 млн .

70) Олександр Фельдман,

почесний президент АТ «АВЕК і Ко», народний депутат України (БЮТ) - $224 млн .

71) Євген Черняк,

голова ради засновників ТОВ «Торговий дім «Мегаполіс» - $223 млн .

72) Борис Колесников,

президент Донецької федерації футболу, народний депутат України (Партія регіонів) - $220 млн .

73) Давид Жванія,

співзасновник ЗАТ «Брінкфорд», народний депутат України («Наша Україна») - $215 млн .

74) Олександр Мартинов,

співвласник групи Rainford - $214 млн .

75) Віталій Цехмістренко,

президент групи «Райз» - $207 млн .

76) Олександр Лойфенфельд,

голова набсовета банку «Синтез» - $195 млн .

77) Володимир Авраменко,

засновник і власник ЗАТ «АВК» - $190 млн .

78) Денис Горбуненко,

голова правління і співвласник банку «Родовiд» - $182 млн .

79) Олег Боярін

голова правління «Атол Холдинг», глава наглядової ради ЗАТ «Єврокар» - $180 млн .

80) Іван Куровський,

співвласник фінансово-будівельної компанії «Житлобуд», народний депутат України (БЮТ) - $175млн .

81) Дмитро Мішалов,

співвласник групи компаній «Майстер» - $170 млн .

82) Володимир Школьник,

співвласник бізнес-центрів «Форум» і мережі супермаркетів «Фуршет» - $168 млн .

83) Вадим Єрмолаєв,

голова правління ТПК «Алеф» - $165 млн .

84) Вадим Гриб,

голова наглядової ради групи «ТЕКТ» - $160 млн .

85) Володимир Трофіменко,

голова наглядової ради компанії «НЕСТ» - $157 млн .

86) Філя Жебровська,

голова правління і співвласник ВАТ «Фармак» - $155 млн .

87) Олександр Меламуд,

співзасновник компанії «Альфа-Нафта» - $150 млн .

88) Анатолій Юркевич,

співвласник АТ «Банкомсвязь» - $145 млн .

89) Вагіф Алієв,

голова наглядової ради ЗАТ «Мандарин-Плаза» - $140 млн .

90) Ігор Гуменюк,

почесний президент ЗАТ «АРС», народний депутат України (Партія регіонів) - $131 млн.

91) Володимир Вагоровський,

голова наглядової ради групи «Амстор» - $129 млн .

92) Мстислав Скоробогатов,

співвласник «Метрограду», готелів «Русь» і «Либідь» - $125 млн .

93) Віктор Видренко,

директор СКФ «Гранит» - $124 млн .

94) Анатолій Гіршфельд,

президент АТ «Українська промислова енергетична компанія» - $123 млн .

95) Борис Кауфман,

голова наглядової ради ЗАТ «1-й лікеро-горілчаний завод», президент корпорації «Оверлайн» - $122 млн .

96) Олександр Кардаков,

президент корпорації «Інком» і компанії «Датагруп» - $113 млн .

97) Борис Фуксман,

співвласник каналу «Студія «1+1» - $110 млн .

98) В’ячеслав Богуслаєв,

почесний голова правління ВАТ «Мотор Сiч» - $106 млн .

99) Володимир Костерін,

співвласник телеканалу «Тоніс» і «Трансбанку» - $105 млн .

100) Андрій Задорожний,

співвласник мережі ресторанів «Козирна Карта» - $100 млн .