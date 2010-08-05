Білорусь готова швидко спорудити будинки для погорільців у Росії

Білорусь направить до РФ два вертольоти і 20 машин для допомоги в гасінні лісових пожеж. Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу посольства Білорусі в РФ, відповідної домовленості було досягнуто в результаті телефонної розмови прем`єр-міністрів двох країн Сергія Сидорського і Володимира Путіна.

Білоруська сторона запропонувала підтримку по двох напрямах.

По-перше, направити до Росії 20 машин, укомплектованих найсучаснішими засобами пожежегасіння, а також два вертольоти МНС.

По-друге, Білорусія має багатий досвід будівництва житла на селі, є відпрацьовані проекти типових житлових будиночків. У ситуації, що склалася, білоруська сторона готова припинити виконання своїх програм у цій сфері і максимально надати допомогу Росії у спорудженні необхідної кількості будинків "під ключ" до настання холодів. Зокрема, вже найближчим часом білоруські фахівці розпочнуть будівництво 100 таких будинків. Надалі за необхідності їх кількість можна буде збільшити.

У МНС Білорусії уточнили, що відправка вертольотів і автотехніки до Росії запланована на 5 серпня ц.р.