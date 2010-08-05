Проект станцій метро до Теремків можна закінчити в листопаді

Столичні метробудівці готові до листопада завершити підготовку проектної документації та направлення її на експертизу щодо будівництва київських станцій метро «Виставковий комплекс», «Іподром», «Теремки» на Куренівсько-Червоноармійській гілці метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. начальника Київського метрополітену Володимир ФЕДОРЕНКО під час відвідування виконуючим обов’язки голови КМДА Олександром ПОПОВИМ з інспекційною поїздкою будівництво нових станцій «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська».

За словами В.ФЕДОРЕНКА, завершення проектування трьох станцій метро у бік житлового масиву “Теремки” коштує приблизно 15 млн. грн. Вже є доручення на виділення 7,3 млн. грн., і в разі подальшого належного фінансування будівництво цих станцій можна здійснити приблизно за 3,5 роки. Після чого можна продовжити будівництво метрополітену у бік житлового масиву «Троєщина».

У свою чергу О.ПОПОВ зауважив, що всі подальші метробудівні роботи залежатимуть від того, як метробудівці працюватимуть для введення в експлуатацію відрізку станції «Деміївська» - «Васильківська».

Водночас працівники метробуду на пропозицію О.ПОПОВА щодо поступового введення в дію окремих станцій до «Теремків» зауважили, що будувати таким чином не є доцільно. За їх поясненнями, оскільки відповідна гілка метро в цьому напрямку від кінцевої станції близько 20 км, то необхідно будувати повністю весь шлях з побудовою на кінцевій зупинці депо та технологічних тупикових зупинок.

Разом з тим О.ПОПОВ, звертаючись до працівників метрополітену, висловився за те, щоб у серпні сконцентрувати увагу на завершенні трьох станцій зазначеної лінії, в тому числі для того, щоб відзвітувати як за якість виконаних робіт, так і за кожну копійку виділених з держбюджету грошей, щоб потім не було будь-яких перешкод для будівництва нових станцій метро.

Як повідомлялося, метро на Теремки на відрізку в 3,8 км з трьома станціями почали будувати ще 2005 року. Спочатку його планували завершити в 2008-му, потім в 2009-му.

Як повідомляв УНІАН, у травні прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Київській міській державній адміністрації і КП "Київський метрополітен" завершити будівництво станцій метро "Деміївська", "Васильківська" і "Голосіївська" від "Либідської" в бік житлового масиву Теремки в 2010 році. 29 червня ц.р. виконано роботи з об`єднання колій між станціями метрополітену "Либідська" і "Деміївська".