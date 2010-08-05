Через засуху на світовому ринку поновилося зростання цін на пшеницю

На світовому зерновому ринку поновилося зростання цін на пшеницю в умовах посилення серед трейдерів побоювань щодо наслідків засухи в Східній Європі і Казахстані, повідомляє ІТАР-ТАСС. У середу на товарній біржі Чикаго ціна бушеля пшениці (27,2 кілограма) збільшилася на 3,5 проц і досягла 7,04 доларів.

На найбільшій в Євросоюзі Паризькій зерновій біржі в середу тонна пшениці коштувала 210,25 євро (278 доларів).

Тим самим відбулася зміна тенденцій, коли у вівторок сталося несподіване послаблення цін на пшеницю.

Цього місяця зростання світових цін на пшеницю вже склало 6,4 проц, минулого – 38. Таким чином, вони набрали найпотужнішу динаміку зростання з 1973 року.