МВС: у банді «чорних трансплантологів» були провідні лікарі київської клініки

Департаментом боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України у взаємодії з Держприкордонслужбою ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося незаконною трансплантацією нирок. До складу угруповання входило четверо провідних лікарів київської клініки ім. Шалімова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник ДБКТЛ МВС України Юрій КУЧЕР.

За його словами, до цього ОЗУ входило дванадцять осіб, керував якими громадянин Ізраїлю.

Встановлено, що це ОЗУ близько трьох років за допомогою мережі Інтернет вербувало і переміщувало за кордон до Азербайджану і Еквадору громадян України, Росії, Молдови, Білорусі і Узбекистану з метою вилучення у них нирок для подальшої трансплантації заможним реципієнтам у Ізраїлі, країнах Європи та Азії.

Також операції з «чорної трансплантології» інколи здійснювалися українськими лікарями в Києві, а інколи вони виїжджали для надання «медичної допомоги» за кордон,

Як правило, донорами ставали малозабезпечені громадяни, яким пропонували продати свою нирку за 10 тис. дол., при цьому найбільшим «попитом» користувалися донори-жінки віком від 18 до 25 років, які мали добрий стан здоров’я.

Як зазначив Ю.КУЧЕР, наразі встановлено, що нирки таким чином були вилучені у майже 50 осіб, втім, скоріш за все, кількість таких людей зросте, оскільки наразі вивчаються вилучені у затриманих чорнові записи з даними інших людей.

За словами Ю.КУЧЕРА, за кожну з операцій реципієнт платив організаторам від 100 до 20 тис. доларів. У свою чергу, зокрема, українські хірурги отримували за свої «послуги» від 10 до 20 тис. дол. А загальний обіг коштів від такого бізнесу становив приблизно 18 млн. дол. на рік.

Всього ж, як встановлено наразі, члени угруповання за час своєї діяльності заробили понад 40 млн. дол.

Відповідаючи на запитання, чи матиме ця кримінальна справа логічне завершення в суді, Ю.КУЧЕР висловив переконання, що така перспектива є, оскільки правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні як заяви окремих потерпілих, так і інші докази.

Відповідаючи на уточнююче запитання, яке стосувалося українських лікарів, начальник департаменту зазначив, що у одного з них під час обшуку було вилучено готівкою 200 тис. дол. і ще чимала сума у валюті була на банківському рахунку. Крім того, ця людина мала автомобілі престижних марок, будинки в передмісті Києва.

Наразі стосовно членів угруповання порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.