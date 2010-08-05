Мешканці допомогли військовим зупинити лісову пожежу біля Павлограда

Пожежа, що виникла в лісовому масиві на околиці Павлограда Дніпропетровської області, загрози для жителів міста більше не становить, і евакуації мешканців будинків, розташованих на прилеглих до вогнища займання вулицях, не буде.

Як повідомив міський голова Павлограда Володимир КУКЛІН, у четвер близько 14.00 в лісовому масиві, прилеглому до вулиць Бабушкіна і Калініна, було виявлено 2 вогнища пожежі. На гасіння пожежі було залучено більше 400 чоловік: співробітників МНС, військовослужбовців, фахівців із сусідніх районів і обласного центру. Також на гасіння пожежі вийшли самі жителі міста.

На даний момент загроза евакуації людей ліквідована. Залишилися дрібні вогнища займань, зберігається також вогняний фронт, проте, не загрозливий для населення. Ліквідація пожежі триває.

В.КУКЛІН вважає, що пожежа могла початися внаслідок складних погодних умов, разом з тим, він не виключає і людський чинник. За його словами, площа лісового масиву, в якому сталося займання, становить 1,2 тис. га. Верховою пожежею пошкоджено близько 60 га.

Мер звернувся до жителів Павлограда не використовувати лісові масиви для відпочинку в спекотний і пожежонебезпечний час.