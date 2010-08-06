Пентагон відмовився прийняти заявку Антонова на участь у тендері

Міністерство оборони США прийняло до розгляду тільки дві заявки від учасників тендеру ВПС на постачання літаків заправників нового покоління KC-X, повідомляє Лента.ру з посиланням на Aviation Week. Заявка консорціуму американської компанії US Aerospace і українського Авіаційного науково-технічного комплексу імені Антонова прийнята не була. За словами прес-секретаря Пентагону Джефа Морелла (Geoff Morrell), заявка "Антонова" надійшла після закінчення терміну подання документів на участь у тендері.

Компанія US Aerospace 2 серпня 2010 року подала до Головного контрольного управління США протест на відмову Пентагону розглядати її заявку. Згідно із заявою компанії, керівництво, відповідальне за проведення тендеру KC-X, проігнорувало заявку консорціуму. За даними US Aerospace, кур`єр із заявкою консорціуму прибув до штаб-квартири KC-X о 13:30 9 липня 2010 року, рівно за півгодини до закінчення прийому документів. Проте службовці бази ВПС Райта-Паттерсона, де розташована штаб-квартира KC-X, відмовилися його впустити, відтак кур`єр зміг віддати документи тільки о 14.05 за місцевим часом.

Згідно із заявою Пентагону, ніякі причини запізнення не є поважними. "Це тендер на 30-40 мільярдів доларів, а не шкільний розклад. Термін виконання тут важливий", - зазначив Морелл.

Учасниками тендеру KC-X, чиї заявки прийняті до розгляду, стали американський авіабудівний концерн Boeing і EADS. Європейський концерн надіслав пакет документів 8 липня 2010 року. Причому заявка була направлена в двох копіях авіапоштою і кур`єром. Концерн зробив так, щоб документи були гарантовано доставлені за призначенням. Кур`єр від Boeing привіз заявку о дев`ятій ранку 9 липня за місцевим часом.