На шахті ім.Румянцева розшукують трьох гірників, які потрапили під обвал
12:03, 07 серпня 2010Суспільство
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5 самостійно вибралися на поверхню
Сьогодні вночі у місті Горлівка Донецька області, на шахті „ім. К.А. Румянцева” ДП „Артемвугілля” на горизонті 1090 м стався обвал породи, під який потрапили троє гірників.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього в шахті працювало 122 гірника, із них 8 на аварійній дільниці, з яких 5 самостійно піднялися на поверхню.
Станом на ранок доля трьох гірників залишається невідомою.
Роботи на аварійній ділянці призупинено, шахта працює в звичайному режимі.
До пошуково-рятувальних робіт залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Мінвуглепрому.
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