На шахті ім.Румянцева розшукують трьох гірників, які потрапили під обвал

Сьогодні вночі у місті Горлівка Донецька області, на шахті „ім. К.А. Румянцева” ДП „Артемвугілля” на горизонті 1090 м стався обвал породи, під який потрапили троє гірників.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього в шахті працювало 122 гірника, із них 8 на аварійній дільниці, з яких 5 самостійно піднялися на поверхню.

Станом на ранок доля трьох гірників залишається невідомою.

Роботи на аварійній ділянці призупинено, шахта працює в звичайному режимі.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Мінвуглепрому.