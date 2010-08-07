У Севастополі викрили шахраїв, які виготовляли фальшиві долари

В Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито шахраїв, які виготовляли фальшиві долари.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, троє місцевих жителів впродовж квітня-травня цього року в квартирі за місцем проживання одного з них організували виготовлення фальшивих грошей та їх збут на території міста.

Під час обшуку у фальшивомонетників вилучено комп’ютерну техніку та 22 фальшиві купюри номіналом 100 доларів США.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.