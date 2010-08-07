У Житомирі відкрився фольклорний фестиваль "Поліське весілля"

Сьогодні у Житомирі відкрився дводенний всеукраїнський фольклорний фестиваль "Поліське весілля".

Як передає кореспондент УНІАН, захід проходить у міському парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна.

У фестивалі беруть участь фольклорні колективи з Житомирщини, Київщини, Рівненщини та Волині, а також майстри декоративно-ужиткового мистецтва з різних куточків України, молоді пари, які вирішили зіграти весілля саме в ці дні, етнографи, діячі культури і мистецтв, музейні працівники.

На фестивалі співатимуть весільних пісень, демонструватимуть весільні обряди, відбудеться виставка-ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва та весільної атрибутики, тематичні майстер-класи тощо.

Організували фестиваль Управління культури Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирський обласний центр народної творчості, Управління культури Житомирської міської ради.