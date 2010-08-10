В Іспанії заарештували 11 торговців жінками, на чолі банди - українка

В Іспанії затримали 11 вихідців з держав колишнього СРСР, які організували мережу закладів, де сексуальні послуги відвідувачам надавали росіянки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із Мадрида.

За даними Національної поліції Іспанії, керувала мережею громадянка України, чиє ім’я в інтересах слідства не розголошується.

Повідомляють, що жінок, яких вербували переважно в різних містах Росії і відправляли за туристичною візою до Іспанії, примушували обслуговувати клієнтів на острові Тенеріфе, а також у містах Барселона і Таррагона, де організація мала у своєму розпорядженні низку квартир.

Представник поліції Хосе Марія СЕАРА заявив 9 серпня: «Це важлива поліцейська операція. Організація експлуатувала росіянок, відбирала у них половину заробітку, не дозволяла відлучатися із закладу, примушувала працювати по 20 годин на добу. На сон відводилося лише кілька годин. Спали жінки по троє на одному ліжку».

Розслідування іспанська поліція почала ще в минулому році, коли отримала інформацію про діяльність мережі від російських колег із Москви.