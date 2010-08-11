Пам’ятник Володимиру в Києві буде готовий до кінця року

Столична влада продовжує роботи з відновлення пам’ятника Святому Рівноапостольному князю Володимиру, що на нижній терасі Володимирської гірки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління охорони культурної спадщини.

Наразі проводяться попередні роботи з реставрації пам’ятника. На даному етапі робіт витрачено кошти в сумі 325 тис. грн., з них – 150 тис. грн. на освітлення, 175 тис. грн. на першочергові реставраційні роботи.

Завершити всі роботи з реставрації пам’ятника планується до кінця поточного року. В повідомленні відсутня інформація щодо обсягу фінансування всіх робіт.

В мерії нагадують, що питання про необхідність реставрації пам’ятника Володимиру було піднято на початку травня 2010 року за результатами планового обстеження об’єкта спеціалістами ГУ охорони культурної спадщини КМДА.