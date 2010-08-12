Львівський міліціонер організував нарколабораторію у власній квартирі

У Києві 10 серпня затримано співробітника міліції за підозрою в організації у власній квартирі у Львові лабораторії з виготовлення амфетаміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра МВС України Леонід ЗИМА.

За його словами, це рядовий співробітник міліції, який цього року закінчив з хорошими оцінками медичний університет, поступив на роботу експертом і був направлений до Києва на курси підвищення кваліфікації у Національний дослідно-криміналістичний центр МВС України.

Як зазначив Л.ЗИМА, під час обшуку в помешканні цього працівника було вилучено 400 грамів амфетаміну.

Крім того, встановлено осіб, які займалися збутом цього наркотику.

Продовжуючи тему боротьби з незаконним розповсюдженням наркотиків, Л.ЗИМА поінформував, що впродовж 7 місяців цього року працівниками органів внутрішніх справ було вилучено з незаконного обігу 5 тонн 60 кг різних наркотичних препаратів, серед яких 2 тис. 249 кг марихуани, 2 тис. 373 кг макової соломки, 13 кг 380 г амфетаміну тощо.