Кернес: залишилося 666 днів до чемпіонату Європи з футболу в Україні

Генсек УЄФА залишився задоволений підготовкою Харкова до проведення Євро-2012. Про це ІМК сказав виконуючий обов`язки харківського міського голови Геннадій Кернес.

За словами Г.Кернеса, "такі візити постійно дають стимул, дають ті можливості, які можна спільно використовувати".

"Ми історію творимо разом, як сказав генсек УЄФА", - зазначив політик.

Геннадій Кернес також наголосив, що Харків збереже і прискорить темпи підготовки до Євро-2012.

"Теорію ми вже відсуваємо вбік, зараз починаються конкретні практичні дії, пов`язані з тим, що час "Ч" дедалі ближче. Залишилося 666 днів до проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу. Найголовніше зараз - це все наші сили і можливості спрямувати на організацію операційної діяльності інфраструктури міста і на виконання всіх зобов`язань і завдань, що стоять перед містом", - зазначив Г.Кернес.

Він нагадав, що Харків одержав символічний подарунок від УЄФА - годинник, який у зворотному порядку відлічує час, що залишився до Євро-2012.

"Тому темпи підготовки міста до Чемпіонату будуть збережені і навіть прискорені", - додав Г.Кернес.

ІМК