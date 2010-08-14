Кабмін дозволив брати кредити на придбання тролейбусів і автобусів

Кабінет Міністрів України дозволив регіонам здійснювати запозичення для оновлення парків тролейбусів і автобусів у рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Відповідну постанову Кабміну № 707 від 11 серпня п.р. розміщено на сайті уряду.

Документом вносяться зміни до порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабміну № 207 від 24 лютого 2003 року.