Кабмін дозволив брати кредити на придбання тролейбусів і автобусів
00:50, 14 серпня 2010Суспільство
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У рамках підготовки до Євро-2012
Кабінет Міністрів України дозволив регіонам здійснювати запозичення для оновлення парків тролейбусів і автобусів у рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.
Відповідну постанову Кабміну № 707 від 11 серпня п.р. розміщено на сайті уряду.
Документом вносяться зміни до порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабміну № 207 від 24 лютого 2003 року.
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