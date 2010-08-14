Кабмін дозволив брати кредити на придбання тролейбусів і автобусів

00:50, 14 серпня 2010
Суспільство
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У рамках підготовки до Євро-2012

Кабінет Міністрів України дозволив регіонам здійснювати запозичення для оновлення парків тролейбусів і автобусів у рамках підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Відповідну постанову Кабміну № 707 від 11 серпня п.р. розміщено на сайті уряду.

Документом вносяться зміни до порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабміну № 207 від 24 лютого 2003 року.

 

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