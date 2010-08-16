Як підірвати банк за допомогою старої рації і китайського будильника

У Кам`янці-Подільському Хмельницької області 19-річний хлопець погрожував підірвати відділення одного з банків, вимагаючи 80 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області Юлія ГРИНЬ.

“У приміщенні банку було знайдено чорний пакет, у якому лежали конверт, картонна коробка з-під взуття, перемотана прозорою ізоляційною стрічкою, та будильник з рухомою секундною стрілкою. У листі нападник вимагав від керівника відділення 80 тис. грн. У разі несплати зловмисник погрожував привести у дію вибуховий пристрій”, - зазначила вона.

За словами Ю.ГРИНЬ, правоохоронці за лічені хвилини евакуювали тоді понад дві тисячі осіб.

Для знешкодження вибухівки було застосовано гідродинамічний руйнівник.

“Після здетонування з`ясувалося, що підкинутий предмет був муляжем - зловмисник заховав у коробку звичайний військовий радіоприймач радянських часів, приєднавши до нього дротики від будильника китайського виробництва”, - зауважила Ю.ГРИНЬ.

Наразі підозрюваного затримано. Юнакові загрожує до 7 років позбавлення волі згідно з частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу “Вимагання”, сказала вона.