Клюєв обіцяє збільшити видобуток українського газу в 1,5 раза

Україна планує за три роки збільшити власний видобуток газу в 1,5 раза – до 30 млрд. кубометрів.

Про це заявив у понеділок в ефірі «5 каналу» перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Зараз ми видобуваємо у межах 20 млрд. кубів. Я думаю, років через три ми збільшимо об`єм видобутку у півтора рази. Хоча б 30 млрд. кубів ми маємо видобувати в Україні», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що такий об`єм газу зможе задовольнити потреби в ньому населення і підприємств житлово-комунального господарства.

Також А.КЛЮЄВ відзначив, що необхідно забезпечити рентабельність нафто- і газовидобувних компаній на рівні 8-12%, чого можна досягти, зокрема, завдяки підвищенню тарифу на газ для населення.

«Необхідно приводити все у відповідність, щоб хоча б нафто- і газовидобувні компанії працювали на рівні рентабельності 8-12%. Тому і приводяться ціни у відповідність», – сказав перший віце-прем`єр.

Крім того, він повідомив, що Україна працює над організацією видобутку на своїй території сланцевого газу.

Нагадаємо, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня п.р. збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну на газ для підприємств теплоенергетики, які забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

Як повідомляв УНІАН, українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-червні п.р. скоротили видобуток природного газу на 6,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 9,6 млрд. куб. м.

У 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1% порівняно з 2008 роком – до 20,3 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».