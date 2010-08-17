На Сорочинському ярмарку - ікебана, оригамі і фурошикі

Сьогодні у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області почав роботу Національний Сорочинський ярмарок.

Як передає кореспондент УНІАН, ярмарок працюватиме по 22 серпня.

Офіційне відкриття ярмарку заплановане на 18 серпня об 11.00. Цього ж дня ярмарок відвідає Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

На Сорочинському ярмарку планується встановити рекорд України за кількістю звареного борщу.

Цього року в рамках ярмарку Українсько-Японський Центр проводитиме демонстрацію чайної церемонії, мистецтва каліграфії, майстер-класи з ікебани, оригамі і фурошикі (японський стиль пакування речей і подарунків).

Крім того, в рамках ярмарку відбудеться фестиваль "Золотий млин", на якому заплановані виступи гуртів, виконавців вокального жанру; ді-джеїв і мс, а також конкурс на кращий короткометражний фільм.

На території ярмарку відкрито наметове містечко.

Охороняти порядок під час проведення Національного Сорочинського ярмарку буде більш як 500 міліціонерів.