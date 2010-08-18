Янукович доручив Азарову відновити систему шефства над дитбудинками

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів сприяти відновленню системи шефства над дитячими будинками трудовими колективами, благодійними фондами і громадськими організаціями.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив керівництву уряду та місцевій владі створити належні умови в інтернатах для хворих дітей, літніх людей та інвалідів.

Зокрема, Кабінет міністрів має поліпшити медичне обслуговування і матеріально-побутові умови в інтернатах, та передати їх до міністерств праці та соціальної політики і охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням прес-служби Президента, відтепер в інтернатах щоквартально проводитимуть медичні обстеження та карантинні заходи під час сезонних хвороб, а за здоров’ям дітей стежитимуть впродовж усього року.

В усіх інтернатах для дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведуть перевірки педагогів і медичних працівників на відповідність їх фахових та моральних якостей, необхідних в роботі з вихованцями. У таких інтернатах, а також закладах для інвалідів та літніх людей, за дорученням Президента відкриють трудові майстерні, підсобні господарства і спеціальні робочі місця для навчання та трудової реабілітації.

Вихованців інтернатів для дітей з порушеннями центральної нервової системи оздоровлять у санаторіях Державного управління справами та Міжнародній клініці відновного лікування у Трускавці.