Харкову присуджено престижну Премію Європи

Харків став першим українським містом, яке одержало Премію Європи за заслуги в галузі європейської співпраці. Рішення про це було ухвалене одностайно в Страсбурзі Комісією з питань довкілля, сільського господарства, місцевих і регіональних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як повідомив сьогодні журналістам представник організації, на початку наступного тижня голова ПАРЄ Мевлют Чавушоглу вручить нагороду міським властям.

"Харків - великий культурний, науковий і освітній центр України, який веде активну співпрацю з багатьма містами-побратимами, - наголосили в Раді Європи. - Влада міста сприяє розширенню діалогу між країнами Західної і Східної Європи.

Події міжнародного рівня, які "проходять в Харкові, зокрема, Харківський міський фестиваль, міжнародний футбольний турнір серед юніорів і фестиваль бальних танців, щорічно залучають значну кількість учасників з усієї Європи", - зазначили в організації.