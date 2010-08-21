Україна подала до Глобального фонду заявку на 305 млн. дол.

20 серпня Україна подала до Глобального фонду з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією заявку на 305 млн. дол. для подолання епідемії ВІЛ/СНІДу.

Про це повідомив в інтерв`ю УНІАН виконавчий директор Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій КЛЕПІКОВ.

"Це дуже амбітна заявка, цю суму ми запитуємо на 5 років, на період з 2012 до 2017 року. Фінансування це вкрай важливе, бо якраз закінчаться поточні гранти фонду, які складають близько половини всього фінансування на боротьбу з ВІЛ/СНІДом, порівняно з іншими джерелами (включаючи й державні кошти). Зараз кошти Глобального фонду вписані у Національну програму з подолання епідемії, це частина національної відповіді на епідемію", - сказав А.КЛЕПІКОВ.

Він стверджує, що на практиці фінансування Глобального фонду є навіть більшим, ніж планувалося, а державне навпаки - менше, порівняно з тим, що написано у Національній програмі.

А.КЛЕПІКОВ зауважив, що заявка - збалансована і комплексна і включає як лікування, так і профілактику серед уразливих щодо інфікування ВІЛ-інфекцією груп.

"Планується охоплення усіх уразливих груп, які є рушійною силою епідемії. Це, зокрема, і споживачі ін`єкційних наркотиків, на кінець програми планується охопити 66% цієї групи. Вірус передається через кров, статевим шляхом, отже, профілактичні послуги для таких груп полягатимуть у забезпеченні безкоштовними презервативами, шприцами, голками, стерильним інструментарієм. Також за кошти фонду плануємо пролікувати понад 23 тисячі ВІЛ-інфікованих пацієнтів", - зазначив А.КЛЕПІКОВ.

За кошти фонду також планується забезпечити безкоштовне тестування на ВІЛ, лікування, замісна терапія (метадонова) для споживачів ін`єкційних наркотиків, тестування та лікування хвороб, що передаються статевим шляхом, консультування психолога, інформаційна робота.

"Усе це - комплекс послуг згідно зі світовими стандартами. На жаль, нам не вдалося на це значне фінансування закласти дуже важливий компонент - тестування та лікування гепатиту С. На сьогодні ця програма лишається непокритою. Не вдалося через те, що курс лікування дуже дорогий", - зазначив А.КЛЕПІКОВ.

За його словами, заявка має три основних реципієнтів і партнерів. "Це, насамперед, від державного сектору - Український центр з профілактики та боротьбі зі СНІДом, а з другого боку - це дві недержавні структури - Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні та Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ, це той підхід - наявність державного і недержавного, - який найбільше пропагує Глобальний фонд для збалансованої відповіді на епідемію", - сказав А.КЛЕПІКОВ.

А.КЛЕПІКОВ висловив сподівання, що кошти нададуть, і це фінансування зупинить епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні.