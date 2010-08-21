У міліції зрозуміли, що найкращого корму для собаки Хельми вже недостатньо

У міліції Криму пропонують німецьку вівчарку на ім’я Хельма відзначити нагрудним знаком Міністерства внутрішніх справ за успіхи на службі в міліції.

Міліційною відзнакою в Україні тварин раніше не нагороджували, повідомляють у прес-службі Кримського управлінні МВС.

У розміщеному на сайті Кримської міліції повідомленні зазначається, що Хельма потрапила до ялтинського міського відділу Державної служби охорони сім років тому. Семимісячне щеня передала співробітникам ДСО жінка, що виїжджала на постійне місце проживання до Німеччини.

Тільки за цей рік вівчарка допомогла співробітникам міліції розкрити близько 10 тяжких злочинів.

Зокрема, у червні на трасі Сімферополь-Ялта мотоцикліст на смерть збив на пішохідному переході 13-річну дівчинку з Росії. Водій зник з місця аварії, кинувши мотоцикл, рукавички і шолом. На транспортному засобі не було номерів, тому встановити особу водія міліція не могла. Хельма, понюхавши кинуті речі, пройшла понад 4 км і привела міліціонерів до його будинку.

У липні на плато Ай-Петрі знайшли задушене немовля. Для розкриття злочину підняли весь особовий склад ялтинського гарнізону. Пошуки не дали результатів, тоді оперативники звернулися по допомогу до кінолога. Дощі, що пройшли напередодні, не створили перешкод Хельмі - вона практично одразу узяла слід і привела міліцію в одне з розташованих на плато кафе. З`ясувалося, що породілля була приїжджою і працювала там посудомийкою без оформлення. Незадовго до інциденту вона зникла. На даний час жінка перебуває у всеукраїнському розшуку.

За наслідками роботи старшого прапорщика Миколи ГУНЬКА і Хельми керівництво ухвалило рішення про заохочення як міліціонера-кінолога, так і собаки.

«Раніше ми заохочували міліціонерів фінансово, собаку - найкращим кормом і найкращим поводженням. Сьогодні ми ухвалили рішення про підготовку подання про нагородження собаки Хельми нагрудним знаком. Міліціонера-кінолога представлятимемо до знаку МВС «За відзнаку у службі», - зазначають у міліції Криму.