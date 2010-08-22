Розпочалося Всеукраїнське свято на призи пам’яті Івана Піддубного

Всеукраїнське свято богатирської сили на призи пам’яті Івана Піддубного розпочалося сьогодні у селі Красенівка Чорнобаївського району Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облради, в турнірі з греко-римської боротьби беруть участь спортсмени з багатьох областей України та Росії, зокрема, з міста Єйська, де поховано І.Піддубного, а також з Литви.

У програмі свята - фестиваль світлиць територіальних громад району "Запрошує на гостини чорнобаївська родина", спортивно-театральне дійство "Козацькі забави", спортивно-розважальна програма "Найсильніша людина свята богатирської сили".