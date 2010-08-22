Янукович дав статус національного Київському музею російського мистецтва
10:12, 22 серпня 2010Суспільство
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Тепер у назві не буде слова "Київський"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про надання Київському музею російського мистецтва статусу національного.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ підписано враховуючи вагомий внесок Київського музею російського мистецтва у розвиток музейної справи, вивчення, збереження та популяризацію мистецтва, а також активну міжнародну діяльність музею.
Віднині музей, згідно з указом, іменуватиметься – Національний музей російського мистецтва.
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