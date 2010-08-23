На Київщині в ізоляторі тимчасового утримання помер чоловік

22 серпня в ізоляторі тимчасового тримання Фастівського міского відділу міліції Київської області помер обвинувачений у незаконних операціях з наркотичними засобами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, торік суд у Фастові ухвалив взяти під варту 45-річного місцевого жителя, який до цього уже тричі побував у місцях позбавлення волі і загалом провів там 10 років. Впродовж цього часу чоловік проходив курс лікування у психіатричних і наркологічних лікарнях, однак позбутися наркозалежності йому не вдалося.

На час проведення слідства він перебував у різних слідчих ізоляторах України.

10 серпня 2010 року обвинуваченого доставили до спецустанови для проведення судових засідань. Впродовж останньої доби стан його здоров’я погіршився, у зв’язку з чим до нього двічі викликали швидку допомогу. Чоловік скаржився на головний біль та болі через пахову грижу, однак лікарі відмовили у госпіталізації та порадили провести консультації у спеціалізованих медичних закладах.

22 серпня о 7.00 стан здоров’я обвинуваченого знову погіршився. Міліція вкотре викликала до нього швидку допомогу. Однак врятувати чоловіка медикам не вдалося. О 7.40 лікарі констатували смерть.

Його тіло направлено до Васильківського відділення Київського обласного бюро судово-медичних експертиз. За фактом смерті Департаментом громадської безпеки МВС України проводиться службова перевірка.